Один грузовик может вывезти с поля 840 т зерна за 60 ч, а другой- тот же груз за 84ч. ско??ько потребуется времени при совместной работе обеих грузовиков?

Математика

Один грузовик может вывезти с поля 840 т зерна за 60 ч, а другой- тот же груз за 84ч. ско??ько потребуется времени при совместной работе обеих грузовиков?

Автор: Гость