Один грузовик может вывезти с поля 840 т зерна за 60 ч, а другой- тот же груз за 84ч. ско??ько потребуется времени при совместной работе обеих грузовиков?

Математика
Один грузовик может вывезти с поля 840 т зерна за 60 ч, а другой- тот же груз за 84ч. ско??ько потребуется времени при совместной работе обеих грузовиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840:60=14 т за час пер. Грузовик 840:84=10 т зерна за час второй грузовик 14+10=24 т зерна за час вывезут оба грузовика работая вместе 840:24=35 ч Ответ 35 часов
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