Реши уровнение просто а )

Математика
Реши уровнение просто а )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)х+198=485х=485-198х=287Ответ:287.____________________к+(372-183)=507к+189=507к=507-189к=318Ответ:318.____________________у+87+143=624-246у+230=378у=378-230у=148Ответ:148.___________________т+574=937-69т+574=868т=868-574т=294Ответ:294.

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