Реши задачу два рейсовых автобуса вышли навстречу друг другу.После того,как первый прошел 5часов со скоростью 65км в час а второй 7 часов со скоростью 35км в час расстояние между ними стало 270км.Какое расстояние между населенн...

Математика

Реши задачу два рейсовых автобуса вышли навстречу друг другу.После того,как первый прошел 5часов со скоростью 65км в час а второй 7 часов со скоростью 35км в час расстояние между ними стало 270км.Какое расстояние между населенными пунктами?

Автор: Гость