Реши задачу два рейсовых автобуса вышли навстречу друг другу.После того,как первый прошел 5часов со скоростью 65км в час а второй 7 часов со скоростью 35км в час расстояние между ними стало 270км.Какое расстояние между населенн...

Математика
Реши задачу два рейсовых автобуса вышли навстречу друг другу.После того,как первый прошел 5часов со скоростью 65км в час а второй 7 часов со скоростью 35км в час расстояние между ними стало 270км.Какое расстояние между населенными пунктами?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65*5=325 км - проехал 1 автобус. 2)35*7=245 км - проехал 2 автобус. 3)325+245+270= 840 км Ответ:840 км расстояние между населёнными пунктами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать соченение про маму
Ответить
Русский язык
Упражнение номер 128, 129.нажмите на фото.
Ответить
Математика
Запиши выражения и найди его значения.сумма чисел 60 и 20 увеличить на 4
Ответить
Математика
(90-х:6)×5=4200 помогите пожалуйста...
Ответить
Русский язык
Основные слои населения древней руси
Ответить