Реши задачу два рейсовых автобуса вышли навстречу друг другу.После того,как первый прошел 5часов со скоростью 65км в час а второй 7 часов со скоростью 35км в час расстояние между ними стало 270км.Какое расстояние между населенн...
Математика
Реши задачу два рейсовых автобуса вышли навстречу друг другу.После того,как первый прошел 5часов со скоростью 65км в час а второй 7 часов со скоростью 35км в час расстояние между ними стало 270км.Какое расстояние между населенными пунктами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)65*5=325 км - проехал 1 автобус. 2)35*7=245 км - проехал 2 автобус. 3)325+245+270= 840 км Ответ:840 км расстояние между населёнными пунктами.
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