Реши задачу. Вычисли и запиши ответь. От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 ч отправились сначала автобус, затем легковое такси. Средняя скорость автобуса - 60 км/ч, а такси 80 км/ч. Через сколько ч...

Математика
Реши задачу. Вычисли и запиши ответь. От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 ч отправились сначала автобус, затем легковое такси. Средняя скорость автобуса - 60 км/ч, а такси 80 км/ч. Через сколько часов такси догонит автобус? Установи сначала, какой путь пройдёт автобус за 1 ч. После этого найди, с какой скоростью будет уменьшаться расстояние между автобусом и такси.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Автобус за 1 час пройдет 60 км Скорость сближения = 80-60=20 км/ч Значит такси догонит автобус через 60/20= 3 часа
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