Реши задачу. Вычисли и запиши ответь. От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 ч отправились сначала автобус, затем легковое такси. Средняя скорость автобуса - 60 км/ч, а такси 80 км/ч. Через сколько ч...

Математика

Реши задачу. Вычисли и запиши ответь. От одной автостанции по одному и тому же маршруту с интервалом в 1 ч отправились сначала автобус, затем легковое такси. Средняя скорость автобуса - 60 км/ч, а такси 80 км/ч. Через сколько часов такси догонит автобус? Установи сначала, какой путь пройдёт автобус за 1 ч. После этого найди, с какой скоростью будет уменьшаться расстояние между автобусом и такси.

Автор: Гость