Реши задачу: Задача 5: Маша купила маме на день рождения цветы. Сколько цветов он?? подарит маме, если все из них, кроме двух, - розы, все, кроме двух, - тюльпаны, и все, кроме двух, - маргаритки?

Математика

Реши задачу: Задача 5: Маша купила маме на день рождения цветы. Сколько цветов он?? подарит маме, если все из них, кроме двух, - розы, все, кроме двух, - тюльпаны, и все, кроме двух, - маргаритки?

Автор: Гость