Реши задачу: Задача 5: Маша купила маме на день рождения цветы. Сколько цветов он?? подарит маме, если все из них, кроме двух, - розы, все, кроме двух, - тюльпаны, и все, кроме двух, - маргаритки?

Математика
Реши задачу: Задача 5: Маша купила маме на день рождения цветы. Сколько цветов он?? подарит маме, если все из них, кроме двух, - розы, все, кроме двух, - тюльпаны, и все, кроме двух, - маргаритки?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 цветка(1 тюлпан поскольку 3 вида цветов,тюлпаны все кроме 2)(1 маргаритка поскольку 3 вида цветов,маргаритки все кроме 2)(1 роза поскольку 3 вида цветов,розы все кроме 2)
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