Решить неравенство (3x-2)*(x-4)*(3-2x)lt;0

Алгебра
Решить неравенство (3x-2)*(x-4)*(3-2x)lt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 (3x-2)(x-4)(3-2x)<0 -(3x-2)(x-4)(2x-3)<0  (3x-2)(x-4)(2x-3)>0  3(x- ²/₃)(x-4)*2(x-1.5)>0  (x- ²/₃)(x-4)(x-1.5)>0   x= ²/₃    x=4      x=1.5     -                  +                      -                     + --------- ²/₃ ------------ 1.5 ---------------- 4 ---------------                 \\\\\\\\                              \\\\\\\\\ x=0       -   -   - | - x=1       +  -   - | + x=2       +  -   +| - x=5       +  +  +| +  x∈(²/₃; 1.5)U(4; +∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каких словах звуков и букв поровну ель коньки карандаш пальма колоски мячь реме??ь яблоко маяк
Ответить
Английский язык
Write the short torm
Ответить
Английский язык
13 номер помогите сделать предложения
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста написать сочинение 10-12 предложений на тему "Знания-сокровища"
Ответить
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения: осень наступила, листья осыпаются, солнце в небе потемнело, дождик собирается.
Ответить