Решить неравенство (3x-2)*(x-4)*(3-2x)lt;0
Алгебра
Решить неравенство (3x-2)*(x-4)*(3-2x)lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3x-2)(x-4)(3-2x)<0 -(3x-2)(x-4)(2x-3)<0 (3x-2)(x-4)(2x-3)>0 3(x- ²/₃)(x-4)*2(x-1.5)>0 (x- ²/₃)(x-4)(x-1.5)>0 x= ²/₃ x=4 x=1.5 - + - + --------- ²/₃ ------------ 1.5 ---------------- 4 --------------- \\\\\\\\ \\\\\\\\\ x=0 - - - | - x=1 + - - | + x=2 + - +| - x=5 + + +| + x∈(²/₃; 1.5)U(4; +∞)
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