Помогите пожалуйста написать сочинение 10-12 предложений на тему "Знания-сокровища"

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Помогите пожалуйста написать сочинение 10-12 предложений на тему "Знания-сокровища"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знания это для нас сокровища.Мы должны учить.Если мы не учим унас не будеть деньги.Если мы учим тогда мы можем в хорощом месте работать.И у нас будет много деньги БЛОГОДАРИ МЕНЯ.ЖДУ
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