Помогите сделать синтаксический разбор предложения: осень наступила, листья осыпаются, солнце в небе потемнело, дождик собирается.
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения: осень наступила, листья осыпаются, солнце в небе потемнело, дождик собирается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однородные подлежащие: осень,листья,солнце,дождик. однородные сказуемые: наступила,осыпаются,потемнело,собирается. в небе- обстоятельство места
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