Помогите сделать синтаксический разбор предложения: осень наступила, листья осыпаются, солнце в небе потемнело, дождик собирается.

Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор предложения: осень наступила, листья осыпаются, солнце в небе потемнело, дождик собирается.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
однородные подлежащие: осень,листья,солнце,дождик. однородные сказуемые: наступила,осыпаются,потемнело,собирается. в небе- обстоятельство места
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!!Найдите наименьшее общее кратное чисел a и b,если а=504;b=540
Ответить
Математика
Пешеход прошло 30 км из 60 км сколько асталось
Ответить
Математика
Как решить? Площадь участка прямоугольной формы равна 144 м. Узнай длину этого учас??ка, если известно, что ширина равна 9 м. Вычислить периметр да...
Ответить
Русский язык
Чемодан север ромашка колесо с помощью суффиксов найти однокоренные слова
Ответить
Биология
Для определения длины и массы тела животного пользуются Каким методом
Ответить