Для определения длины и массы тела животного пользуются Каким методом

Биология
Для определения длины и массы тела животного пользуются Каким методом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для определения длины и массы тела животного пользуются методом ИЗМЕРЕНИЯ.
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