Помогите пожалуйста!!!Найдите наименьшее общее кратное чисел a и b,если а=504;b=540
Математика
Помогите пожалуйста!!!Найдите наименьшее общее кратное чисел a и b,если а=504;b=540
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A= 504 вот твой верный ответ
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