Как решить? Площадь участка прямоугольной формы равна 144 м. Узнай длину этого учас??ка, если известно, что ширина равна 9 м. Вычислить периметр данного участка. Составить и решить задачи, обратные данной.

Математика

Как решить? Площадь участка прямоугольной формы равна 144 м. Узнай длину этого учас??ка, если известно, что ширина равна 9 м. Вычислить периметр данного участка. Составить и решить задачи, обратные данной.

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