Решить пример с обьяснением и проверкой 40-х=6

Математика
Решить пример с обьяснением и проверкой 40-х=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40-х=6 х=40-6 х=34 40-36=4 4=4 Если х это неизвестное число,то следует что мы от известного отнимаем изветное.Отнимаем потому что х стоит не первым а вторым и если бы мы плюсовали то х был бы больше.
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