Решить пример с обьяснением и проверкой 40-х=6

Гость: Гость:

40-х=6 х=40-6 х=34 40-36=4 4=4 Если х это неизвестное число,то следует что мы от известного отнимаем изветное.Отнимаем потому что х стоит не первым а вторым и если бы мы плюсовали то х был бы больше.