Решить систему: ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Алгебра
Решить систему: ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2у=5 х=(5-2у)/3 подставим во второе уравнение 2((5-2у)/3)²- у²=14 2*(5-2у)²/9-у²=14 2*(25-20у+4у²)-9у²-126=0 50-40у+8у²-9у²-126=0 -у²-40у-76=0 у²+40у+76=0 D=1600-304=1296 y=(-40+36)/2=-2 х=(5-2у)/3=(5+4)/3=3 (3;-2) y=(-40-36)/2= -38 х=(5-2у)/3=(5+76)/3=27 (27;-38)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Очень нужна помощь! Процесс коррозии условно можно свести к работе следующего гальванического элемента: Me₁ | Me₁ⁿ⁺ || Oₓ , Red | Me₂ Вычисли...
Русский язык
Математика