Решить систему: ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ ПОМОГИТЕ

Алгебра
Решить систему: ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+2у=5  х=(5-2у)/3 подставим во второе уравнение 2((5-2у)/3)²- у²=14 2*(5-2у)²/9-у²=14 2*(25-20у+4у²)-9у²-126=0 50-40у+8у²-9у²-126=0 -у²-40у-76=0 у²+40у+76=0 D=1600-304=1296 y=(-40+36)/2=-2        х=(5-2у)/3=(5+4)/3=3     (3;-2) y=(-40-36)/2= -38      х=(5-2у)/3=(5+76)/3=27 (27;-38)
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