1.Укажите предложение, в котором подлежащее выражено именем существительным. а) Набрали полную корзину грибов. б) Что-то будто придержало Куликова. в) Антон — ученик нашего класса. г) В его фигуре было нечто беспомощное....

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1.Укажите предложение, в котором подлежащее выражено именем существительным. а) Набрали полную корзину грибов. б) Что-то будто придержало Куликова. в) Антон — ученик нашего класса. г) В его фигуре было нечто беспомощное. 2. Найдите предложение с составным глагольным сказуемым. а) Он встал и сразу же сел. б) Он перестал улыбаться. в) Вскоре пошёл сильнейший дождь. г) В саду цвела и благоухала сирень. 4. 3.Укажите предложение с ошибкой в согласовании подлежащего со сказуемым. а) Большинство товарищей меня жалело. б) Здесь бывают немало людей. в) Заговорили сначала несколько человек. г) Множество народа собралось на площади. 4. Укажите пример с ошибкой в характеристике предложения. а) Имена георгиевских кавалеров увековечены занесением на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. (Простое, двусоставное, распространённое). б) Ещё в гимназии я начал зачитываться Буниным. (Простое, двусоставное, распространённое). в) Рядом строится дом. (Простое, двусоставное, полное). г) Приходится преодолевать многие препятствия в жизни. (Простое, двусоставное, полное). 5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. а) Слово — серебро, молчание — золото. б) Пётр решил помочь брату. в) Он рад был бы уйти. г) Он остановился и немного задумался. 6. В каком предложении запятая выполняет разделительную функцию? а) Когда все разошлись, я быстро уснул. б) Острова были покрыты водой, и только верхушки затопленного леса обозначали их границы. в) Где сосны дремотно тихи, глухая поляна постелет сухие и мягкие мхи. г) Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. 7. Какое из предложений не является сложным? (Знаки препинания не расставлены). а) С посеревшего неба крупными хлопьями посыпался снег и скрыл мост лишь полукружье его железной арки призрачно чернело. б) Снегопад прекратился внезапно будто захлопнулся какой-то небесный люк. в) Мост снова грузно повис над рекой а купола заблистали ещё ярче. г) Но вот с реки потянул ветер содрал молодой снег с наста и погнал к стенам монастыря. 8. Найдите сложносочинённое предложение. а) Я то ввязывался во дворе в драку, то уходил без спросу в гости, то разбивал лампу или банку с вареньем. б) Горе у друга — мы спешим ему на помощь. в) В комнате было тихо, темно и очень душно. г) Немецкие солдаты вытянулись и замерли, а русский солдат неторопливо шёл сквозь строй оцепеневших врагов и ничего не видел.

Автор: Гость