Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ:(x=-3;y=2) напишите решение пожалуйста полностью .

Алгебра

Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ:(x=-3;y=2) напишите решение пожалуйста полностью .

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