Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ:(x=-3;y=2) напишите решение пожалуйста полностью .

Алгебра
Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ:(x=-3;y=2) напишите решение пожалуйста полностью .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6у=6          ДОМНОЖИМ НА  -1 7х+6у=18 -5х-6у=-6   7х+6у =18        СКЛАДЫВАЕМ    2х=12    7х+6у=18     х=6   7×6+6у=18      6у=18-42      6у=-24         у=-4 3х+2у=-5  ЭТУ ЧАСТЬ УМНОЖИМ НА 1,5 -5х-3у=9  4,5х+3у=-7,5 -5х-3у=9                СКЛАДЫВАЕМ  -0,5х=1,5    -5х-3у=9         х=-3    (-5)×(-3)-3у=9        -3у=9-15        -3у=-6            у=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В каком слове есть звук с : сделал, расчет,честь ,исподтишка, разжечь
Ответить
Математика
5+4 1/5 *(-1 4/7 ) решите пример пожалуйста
Ответить
Математика
Задание 5..... Какие ещё уравнения можно записать....
Ответить
Русский язык
В траве стрекочет что
Ответить
Українська мова
Тихий сон доберіть антонім
Ответить