Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ:(x=-3;y=2) напишите решение пожалуйста полностью .
Алгебра
Решить систему уравнения способом сложения. 5x+6y=6 7x+6y=18 Подсказка ответ:(x=6;y=-4) И ещё одно 3x+2y=-5 -5x-3y=9 подсказка ответ:(x=-3;y=2) напишите решение пожалуйста полностью .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6у=6 ДОМНОЖИМ НА -1 7х+6у=18 -5х-6у=-6 7х+6у =18 СКЛАДЫВАЕМ 2х=12 7х+6у=18 х=6 7×6+6у=18 6у=18-42 6у=-24 у=-4 3х+2у=-5 ЭТУ ЧАСТЬ УМНОЖИМ НА 1,5 -5х-3у=9 4,5х+3у=-7,5 -5х-3у=9 СКЛАДЫВАЕМ -0,5х=1,5 -5х-3у=9 х=-3 (-5)×(-3)-3у=9 -3у=9-15 -3у=-6 у=2
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