Решить уравнение 3(2x+5)-2(3x+1)=2

Алгебра
Решить уравнение 3(2x+5)-2(3x+1)=2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 3(2x+5)-2(3x+1)=2 6х+15-6х-2 = 2 13 = 2 уравнение не имеет решений
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