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Решить уравнение Х4-4х2+3=0
Алгебра
Решить уравнение Х4-4х2+3=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X4-4x2+3=0 x²-4x+3=0 D=в ²-4ac=16-12=4D>0 x1=1 x2=3
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