Решить уравнение на фото
Алгебра
Решить уравнение на фото
Ответ(ы):
Гость:
2x-7=9/x 2x-9/x=7 2x²-9=7x 2x²-7x-9=0 D=49+4*9*2=49+72=121 x(1)=(7+11)/4=4.5 x(2)=(7-11)/4= -1 расстояние 4.5-(-1)=5.5
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