Решить уравнение скобка открывается 3850 плюс 1892 скобка закрывается разделить на и??с равно 638
Математика
Решить уравнение скобка открывается 3850 плюс 1892 скобка закрывается разделить на и??с равно 638
Ответ(ы):
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(3850+1892):x=638 5742:x=638 Х= 5742:638 Х=9 Ответ: х=9
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