Помогите. а) Масса одного кирпича равна 4 кг масса скольких кирпичей равна 3 т? б) Ма??са скольких зернышек равна 100 г зернышек равна 5 г?

Математика

Помогите. а) Масса одного кирпича равна 4 кг масса скольких кирпичей равна 3 т? б) Ма??са скольких зернышек равна 100 г зернышек равна 5 г?

Автор: Гость