Помогите. а) Масса одного кирпича равна 4 кг масса скольких кирпичей равна 3 т? б) Ма??са скольких зернышек равна 100 г зернышек равна 5 г?

Математика
Помогите. а) Масса одного кирпича равна 4 кг масса скольких кирпичей равна 3 т? б) Ма??са скольких зернышек равна 100 г зернышек равна 5 г?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 3т=3000кг. 3000кг делим на 4кг получается 750 кирпичей. б) одно зерно 5г а 100г разделить на 5г получается 20 зернышек
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