4(3+х)-(х-1)lt;2х+5пажалуста
Английский язык
4(3+х)-(х-1)lt;2х+5пажалуста
Ответ(ы):
Гость:
Во первых это алгебра 4(3+х)-(х-1)<2х+5 12+4х-х+1-2х-5<0 12+3х-2х-5+1<0 12+х-4<0 8+х<0 х<-8 Ответ:-8
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