Помогите пожалуйста! Нужно сочинение "Как я путешествовал по Древнерусскому госу??арству" Даю 20 балов.ПОЖАЛУЙСТАААА
История
Помогите пожалуйста! Нужно сочинение "Как я путешествовал по Древнерусскому госу??арству" Даю 20 балов.ПОЖАЛУЙСТАААА
Ответ(ы):
Гость:
представление об древнерусском государстве: страной правил только царь, который управлял всеми сферами жизни страны. Не было демократии,плохие дороги.Крестьяне годами не знали что твориться в государстве,в больших городах.Иногда даже не знали какой царь восседает на престоле. Общество страдало под гнётом постоянных нападок кочевников.
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