Помогите пожалуйста! Нужно сочинение "Как я путешествовал по Древнерусскому госу??арству" Даю 20 балов.ПОЖАЛУЙСТАААА

Гость: Гость:

представление об древнерусском государстве: страной правил только царь, который управлял всеми сферами жизни страны. Не было демократии,плохие дороги.Крестьяне годами не знали что твориться в государстве,в больших городах.Иногда даже не знали какой царь восседает на престоле. Общество страдало под гнётом постоянных нападок кочевников.