Характеристика предложения "Но я далек от мысли, что эта влюбленность в какой-то м??ре предрешает дальнейший путь каждого ребёнка."
Русский язык
Характеристика предложения "Но я далек от мысли, что эта влюбленность в какой-то м??ре предрешает дальнейший путь каждого ребёнка."
Ответ(ы):
Гость:
(Повеств., невоскл., сложное, распр., не осложнено.,сложноподчиненное, состоит из 2 частей)
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