Характеристика предложения "Но я далек от мысли, что эта влюбленность в какой-то м??ре предрешает дальнейший путь каждого ребёнка."

Русский язык

Характеристика предложения "Но я далек от мысли, что эта влюбленность в какой-то м??ре предрешает дальнейший путь каждого ребёнка."

Автор: Гость