Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой: 1)4,5х-1,4lt;7,6 ??то нестрогое неравенство.
Математика
Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой: 1)4,5х-1,4lt;7,6 ??то нестрогое неравенство.
Ответ(ы):
Гость:
4,5х-1,4<7,6 4,5х-1,4-7,6<0 4,5х+9<0 4,5х<-9 х<-0,5 Изображение на координатной прямой ниже на фото
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