Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой: 1)4,5х-1,4lt;7,6 ??то нестрогое неравенство.

Математика

Решите неравенство и изобразите его решение на координатной прямой: 1)4,5х-1,4lt;7,6 ??то нестрогое неравенство.

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