Засвистела, зашумела,загудела,задрожала машина, в звонок зазвонила ,жаром-паром з??пыхтела ,скаканула и поехала .Ехали ,всю дорогу качались -спасибо,недалеко было,всего один мост переехать. Доехали до Семеновых хором. НАЙДИТЕ О...

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Засвистела, зашумела,загудела,задрожала машина, в звонок зазвонила ,жаром-паром з??пыхтела ,скаканула и поехала .Ехали ,всю дорогу качались -спасибо,недалеко было,всего один мост переехать. Доехали до Семеновых хором. НАЙДИТЕ ОДНОКОРЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ.

Автор: Гость