Чтобы купить 4 порции мороженого, Саше не хватает 60 рублей. Он купил 3 порции и у него осталось 30 рублей. Сколько рублей стоит 1 порция?

Математика
Чтобы купить 4 порции мороженого, Саше не хватает 60 рублей. Он купил 3 порции и у него осталось 30 рублей. Сколько рублей стоит 1 порция?
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Ответ(ы):
Гость:
1) 60+30=90(р) ответ:90 рублей
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