Чтобы купить 4 порции мороженого, Саше не хватает 60 рублей. Он купил 3 порции и у него осталось 30 рублей. Сколько рублей стоит 1 порция?

Математика

Чтобы купить 4 порции мороженого, Саше не хватает 60 рублей. Он купил 3 порции и у него осталось 30 рублей. Сколько рублей стоит 1 порция?

Автор: Гость