2.«Узнайте» поговорки и запишите их. - В какой поговорке утверждается, что можно о??ределить цену и вес горя? - Плеваться вообще некрасиво, но когда из-за плевка можно умереть от жажды? - О какой пословице вспоминают, когда...

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2.«Узнайте» поговорки и запишите их. - В какой поговорке утверждается, что можно о??ределить цену и вес горя? - Плеваться вообще некрасиво, но когда из-за плевка можно умереть от жажды? - О какой пословице вспоминают, когда хотят сказать, что рано вставший успевает сделать за день больше других?

Автор: Гость