2.«Узнайте» поговорки и запишите их. - В какой поговорке утверждается, что можно о??ределить цену и вес горя? - Плеваться вообще некрасиво, но когда из-за плевка можно умереть от жажды? - О какой пословице вспоминают, когда...

Русский язык
2.«Узнайте» поговорки и запишите их. - В какой поговорке утверждается, что можно о??ределить цену и вес горя? - Плеваться вообще некрасиво, но когда из-за плевка можно умереть от жажды? - О какой пословице вспоминают, когда хотят сказать, что рано вставший успевает сделать за день больше других?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Узнать почём фунт лиха. 2.Не плюй в колодец - пригодится  воды напиться. 3.Кто рано встаёт,тому Бог подает.
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