Решить задачи 4 чтобы купить 4 порции мороженого Саша не хватает 60 руб. он купил 3 порции у него нет у него Осталось 30 руб. сколько рублей стоит 1 порция

Математика

Решить задачи 4 чтобы купить 4 порции мороженого Саша не хватает 60 руб. он купил 3 порции у него нет у него Осталось 30 руб. сколько рублей стоит 1 порция

Автор: Гость