Решить задачи 4 чтобы купить 4 порции мороженого Саша не хватает 60 руб. он купил 3 порции у него нет у него Осталось 30 руб. сколько рублей стоит 1 порция
Математика
Решить задачи 4 чтобы купить 4 порции мороженого Саша не хватает 60 руб. он купил 3 порции у него нет у него Осталось 30 руб. сколько рублей стоит 1 порция
Ответ(ы):
Гость:
Пусть порция мороженого стоит х(руб), 4порции стоят 4х (руб). (4х- 60)руб. было у Саши 3 порции стоят 3х(руб). (3х + 30) руб. было у Саши По условию задачи составим уравнение: 4х - 60 = 3х + 30 4х - 3х = 30 +60 х = 90 Ответ: 90 рублей стоит порция мороженого
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