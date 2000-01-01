Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему: «Можно ли словом обидеть…»

Гость: Гость:

Слово, пожалуй, самая удивительная вещь на свете. Смотрите, какие грандиозные результаты достигнуты благодаря речи. Попробуйте представить себе, что осталось бы вокруг нас, если бы не было речи. Не было бы общения между людьми, то есть не было бы общества, не существовали бы письмо и печать, а с ними литература и наука; не было бы мысли, культуры, и даже самого человека человека! Слово может ранить больнее, чем нож, отравить смертельнее, чем яд. Оно может потрясти массы людей, побудить к действию целые народы. Слова так же реальны, как окружающие нас вещи. Это не наши личные, произвольные изобра.жения. Слова существуют независимо от каждого из нас. Их форма и значение не зыблемы. Слова, можно сказать, самая древняя «вещь» на свете. Тысячу лет тому назад наши предки произносили те же слова, что и мы: «есть» и «пить», «я» и «ты», «мать» и «дочь», «солнце» и «море». Слова действительно «прочнее бронзы и древних пирамид», как говорил в своих стихах римский поэт Гораций почти 2000 лет тому назад. Разве это не удивительно?! Переосмыслить и написать своими словами! Это материал к сочинению!