Образец газа объемом 0,5 m^3, содержит 1,2*10^25 молекул. Плотность газа 1,28 кг/м^3. Найдите молярную массу газа.
Физика
Образец газа объемом 0,5 m^3, содержит 1,2*10^25 молекул. Плотность газа 1,28 кг/м^3. Найдите молярную массу газа.
Ответ(ы):
Гость:
N=m/m0=m*Na/M=p*V*Na/M M=p*V*Na/N=1,28*0,5*6*10^23/1,2*10^25=32*10^-3 кг/моль
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