Какой хищник не является обитателем северной тайги 1)Соболь 2)Медведь 3)Росомах?? 4)Куница 5)Нет правильного ответа
География
Какой хищник не является обитателем северной тайги 1)Соболь 2)Медведь 3)Росомах?? 4)Куница 5)Нет правильного ответа
Ответ(ы):
Гость:
Росомаха росомаха росомаха
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