Помогите пожалуйста ребята упражнение 3

Английский язык
Помогите пожалуйста ребята упражнение 3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1столбик:chips,cheese,chair,chocolate 2столбик:cake,candle
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