Помогите пожалуйста ребята упражнение 3
Английский язык
Помогите пожалуйста ребята упражнение 3
Ответ(ы):
Гость:
1столбик:chips,cheese,chair,chocolate 2столбик:cake,candle
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Четверо учащихся 9 «А» класса решили сыграть в футбол с командой противников из параллельного 9 «Б» класса. Ребята, можно ли расставить участников ...
Химия
Найти объём водорода необходимой для полного восстановление олова из его оксида 4 валентного массой 26 г.