Сравнительная характеристика H3PO4 и HNO3
Химия
Сравнительная характеристика H3PO4 и HNO3
Ответ(ы):
Гость:
В обоих кислотах атом неметалла находится в высшей степени окисления +5. Однако их химические свойства разительно отличаются: Фосфорная трехосновная, а азотная одно. Азотная сильный окислитель, а фосфорная нет.
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