Найти объём водорода необходимой для полного восстановление олова из его оксида 4 валентного массой 26 г.

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Переведем 26 грамм оксида олова в моль: 26/150 =0.16 моль. Теперь составим уравнение реакции: SmO2 +2H2 =Sn +2H2O Из уравнения мы видим, что на 1 моль оксида требуется 2 моль водорода. Соответственно его понадобится 0.32 моль. Найдем массу и объем: 0.32*22.4 =7.168 литра. 0.32*2 =0.64 грамма.