МЕнің оқу құралдарым әңгіме

Қазақ тiлi
МЕнің оқу құралдарым әңгіме
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен ози оку куралдарымды укыпты устар оларды кадырлеп багалаймын. Олар болмаса мен мектепте калай журемин?)Сол себепти оларды Кадыр тутап устаймын
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Найти массу кислорода необходимого для полного окисление 3 валентного мушлекаесли получили 380 г. Оксида мушлика.
Ответить
Химия
Решите химию пожалуйста Расчитайте массу оксида кальция и обьём углекислого га??а образуещего при прокаливании 100г известняка, содержащего 10% ...
Ответить
Математика
80 метров в секунду это сколько километров
Ответить
Математика
Запиши числа изобразить графически представить из суммы разрядных слагаемых
Ответить
Математика
Высота равнобедренного треугольника равна 6 см, а основание 34 см. Чему равна боков??я сторона?
Ответить