МЕнің оқу құралдарым әңгіме
Қазақ тiлi
МЕнің оқу құралдарым әңгіме
Ответ(ы):
Гость:
Мен ози оку куралдарымды укыпты устар оларды кадырлеп багалаймын. Олар болмаса мен мектепте калай журемин?)Сол себепти оларды Кадыр тутап устаймын
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