Найти массу кислорода необходимого для полного окисление 3 валентного мушлекаесли получили 380 г. Оксида мушлика.

Химия
Найти массу кислорода необходимого для полного окисление 3 валентного мушлекаесли получили 380 г. Оксида мушлика.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдем массовую долю кислорода в оксиде мышьяка, разделив его атомную массу, умноженную на коэффициент в соединении на молярную массу оксида: 16*3/198 =0.24 Теперь помножим массу на массовую долю кислорода: 380*0.24 =91.2 грамма.
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