Длина прямо угольник 4 см. это на а см меньше его длины запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика
Длина прямо угольник 4 см. это на а см меньше его длины запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4*(4+а) - площадь, где а - ширина, (4+а) - длина.
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