Длина прямо угольник 4 см. это на а см меньше его длины запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

Математика

Длина прямо угольник 4 см. это на а см меньше его длины запиши в виде выражения площадь этого прямоугольника

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