Друзья оставшиеся в классе один на один.Листбумаги,сложенный в 4 раза.Равнина,разделённая оврагом пополам.Деежурные,убиравшие класс 2 раза.По лексическому значению определи слово и напиши его.Какую часть речи ты написал?
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Друзья оставшиеся в классе один на один.Листбумаги,сложенный в 4 раза.Равнина,разделённая оврагом пополам.Деежурные,убиравшие класс 2 раза.По лексическому значению определи слово и напиши его.Какую часть речи ты написал?
Ответ(ы):
Гость:
Друзья,оставшиеся в классе один на один(наедине). Лист бумаги,сложенный в 4 раза(вчетверо). Равнина,разделённая оврагом пополам(вдвое). Дежурные,убиравшие класс 2 раза(дважды). Все слова в скобках - наречия....
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