Друзья оставшиеся в классе один на один.Листбумаги,сложенный в 4 раза.Равнина,разделённая оврагом пополам.Деежурные,убиравшие класс 2 раза.По лексическому значению определи слово и напиши его.Какую часть речи ты написал?

Русский язык

Друзья оставшиеся в классе один на один.Листбумаги,сложенный в 4 раза.Равнина,разделённая оврагом пополам.Деежурные,убиравшие класс 2 раза.По лексическому значению определи слово и напиши его.Какую часть речи ты написал?

Автор: Гость