Помогите ответьте на все вопросы ну или на несколько
Литература
Помогите ответьте на все вопросы ну или на несколько
Ответ(ы):
Гость:
1) c (природа) 2) в (преувеличение) 3)а(ленька) 4) в(соловья) 5) с(с мышкой) 6) д(сюжет произведения) 7) с(приключения старого кенгуру) 8) а (морскую корову) 9) в (искать невесту) 10) в (подтянуть одноклассника) 11)в (в чёрных воронов) 12) потому что он постоянно говорил грб (ответы на все вопросы)
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