Помогите ответьте на все вопросы ну или на несколько

Гость: Гость:

1) c (природа) 2) в (преувеличение) 3)а(ленька) 4) в(соловья) 5) с(с мышкой) 6) д(сюжет произведения) 7) с(приключения старого кенгуру) 8) а (морскую корову) 9) в (искать невесту) 10) в (подтянуть одноклассника) 11)в (в чёрных воронов) 12) потому что он постоянно говорил грб (ответы на все вопросы)