Подберите к глаголам подходящие существительные с предлогами.Какие это глаголы переходные или непереходные ? Прислушиваться, вслушиваться, сближаться, приближаться, грустить, мечтать, повествовать.

Русский язык
Подберите к глаголам подходящие существительные с предлогами.Какие это глаголы переходные или непереходные ? Прислушиваться, вслушиваться, сближаться, приближаться, грустить, мечтать, повествовать.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прислушиваться к старшим, переходный, так как постфикс ся, вслушиваться в речь переходный, сближаться с семьёй переходный, приближаться к цели переходный, грустить по собачке непереходный, так как нет постфикса ся, мечтать о будущем непереходный, повествовать об этом дне непереходный.
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