Скорасть катера 15 1/2 скорасть течение реки 2 1/4 за какое время проплывет катер 71км.ч по течению
Математика
Скорасть катера 15 1/2 скорасть течение реки 2 1/4 за какое время проплывет катер 71км.ч по течению
Ответ(ы):
Гость:
v по теч=v собств+vтеч15 1/2+ 2 1/4=17 3/4(км/ч) - скорость по течениюt=S:V71:17 3/4=4(часа) - проплывет 71кмV прот.теч=V собств-Vтеч15 1/2 - 2 1/4=13 1/4 - скорость против течения79 1/2:13 1/4 = 6(час) - проплывет 79 1/2км
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