Скорасть катера 15 1/2 скорасть течение реки 2 1/4 за какое время проплывет катер 71км.ч по течению

Математика

Скорасть катера 15 1/2 скорасть течение реки 2 1/4 за какое время проплывет катер 71км.ч по течению

Автор: Гость