Имя прилагательнльное каким членом предложегия чаще вмего бывает
Русский язык
Имя прилагательнльное каким членом предложегия чаще вмего бывает
Ответ(ы):
Гость:
Определением. или сказуемым. но чаще определением.
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