Если к заданному числу прибавить 1/3 часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число

Математика
Если к заданному числу прибавить 1/3 часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число
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Ответ(ы):
Гость:
X+1/3X<36 X-1/2X>11 4/3X<36 1/2X>11 X<27 X>22 Ответ:23,24,25,26
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