Если к заданному числу прибавить 1/3 часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число

Математика

Если к заданному числу прибавить 1/3 часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число

Автор: Гость