Нужен доклад на тему Овес

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Овёс — самый обыкновенный, казалось бы, злак. Но это только на первый взгляд. На самом же деле это самый настоящий кладезь полезных веществ. Именно благодаря богатейшему составу овёс широко используется в народной медицине.В зернах этого злака содержится клетчатка, необходимые организму белки, аминокислоты: триптофан и лизин. Богат овёс и эфирными маслами, содержит камедь и витамины: В1, В2, В6, витамин К, каротин и кислоты (щавелевая, эруковая, молоновая). В овсе найдены магний и калий, хром и фосфор, марганец, железо, никель, йод, фтор и цинк. Зерно овса богато серой. Одним словом, овёс — бесценный продукт здорового питания.Овёс является отличным средством для выведения шлаков из организма, нормализации веса и улучшения обмена веществ. Кроме того, это незаменимый помощник в лечении заболеваний печени. Овёс помогает выводить из организма вредные вещества. Именно благодаря этому он так полезен при длительном приёме медикаментов и алкоголя.Зерна овса способствуют поддержанию нормального уровня холестерина и сахара в крови, помогают очищению сосудов от атеросклеротических бляшек.Этот ценный злак способствует лечению болезней суставов, восстановлению нормального сердечного ритма и укреплению сердечно-сосудистой системы. Он благоприятно воздействует на иммунитет, нервную систему и жизненную энергию человека. Хотите иметь крепкие ногти, здоровые волосы и кожу? И в этом поможет овёс.