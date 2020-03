Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную форму. К выделенным словам задайте специальные вопросы: 1. (The economic situation) is getting worse. 2. We have just set up a new firm (in Argentina). 3. I changed (my ...

Английский язык

Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную форму. К выделенным словам задайте специальные вопросы: 1. (The economic situation) is getting worse. 2. We have just set up a new firm (in Argentina). 3. I changed (my money) 2 days ago. 4. He was (in the office). 5. It takes me (ten minutes) to go to work.

