Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную форму. К выделенным словам задайте специальные вопросы: 1. (The economic situation) is getting worse. 2. We have just set up a new firm (in Argentina). 3. I changed (my ...
Английский язык
Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную форму. К выделенным словам задайте специальные вопросы: 1. (The economic situation) is getting worse. 2. We have just set up a new firm (in Argentina). 3. I changed (my money) 2 days ago. 4. He was (in the office). 5. It takes me (ten minutes) to go to work.
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