Охарактеризуйте основные мероприятия по защите населения от ураганов и бурь, кот??рые планируются и проводятся заблаговремен¬но
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Охарактеризуйте основные мероприятия по защите населения от ураганов и бурь, кот??рые планируются и проводятся заблаговремен¬но
Ответ(ы):
Гость:
Своевременное предупреждение по телевизору,радио, отмена учебы в школе,детских садах не нужно пользоваться своим транспортом,лучше на эти дни воспользоваться общественным ограничение или отмена развлекательных программ
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