Решите пожалуйста можно не все задания.
Физика
Решите пожалуйста можно не все задания.
Ответ(ы):
Гость:
Вот только частью и ограничусь: 1) m =F/k*g=2,5/0,05*10=5 кг 2) p=m/V=6400/16=400 кг/м3 3) R=24-14=10 (влево) 4) m=F1*x/dL1*g=1*6/2,4*10=0,25 кг 5) А-2 В-1 Б-3 Г-4 6) В
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