Нужна помощь в решении задачи. В лаборатории есть реактивы KBr, HCl, NaNO3, AgNO3. Укажите к??личество получаемых солей, используя только эти реактивы

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У нас есть катеоны трех металлов и анионы трех кислот, соответственно мы можем получить 9 солей обменными реакциями, однако возможны окислительно выстановительные реакции: например окисление брома азотной кислотой с образованием Гипобромита, бромата и пербромата, то есть еще трех анионов, таким образом мы можем получить 18 солей.