Если к задонному числу прибавить его 1/3часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число

Математика

Если к задонному числу прибавить его 1/3часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число

Автор: Гость