Если к задонному числу прибавить его 1/3часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число

Математика
Если к задонному числу прибавить его 1/3часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число которое больше 11.оцените заданное число
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Система: 1) нер-во: х+1/3х<36,  2) 1/2x>11,1)4/3x<36, x<27,  2) x>22, ответ: 22<x<27))))
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