Тендеу a^2x-b^2x=a^2+2ab+b^2
Алгебра
Тендеу a^2x-b^2x=a^2+2ab+b^2
Ответ(ы):
Гость:
Х(а-в)(а+в)=(а+в)^2, x(a-b)=a+b; х=(а+в)/(а-в); надо писать задание))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Охарактеризуйте основные мероприятия по защите населения от ураганов и бурь, кот??рые планируются и проводятся заблаговремен¬но
Химия
Нужна помощь в решении задачи. В лаборатории есть реактивы KBr, HCl, NaNO3, AgNO3. Укажите к??личество получаемых солей, используя только эти реактивы
Математика
Математика
Если к задонному числу прибавить его 1/3часть то получится число которое меньше 36.если данное число уменьшить на его 1/2часть то получится число к...
Русский язык